فرنسا: استخدام أوكرانيا صواريخها لضرب الأراضي الروسية يبقى خيارا

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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الإثنين، أن استخدام القوات الأوكرانية صواريخ فرنسية لضرب الأراضي الروسية يبقى "خيارا"، بعدما سمح الرئيس الأميركي جو بايدن لكييف باستخدام أسلحة أميركية لضرب عمق روسيا.وقال بارو لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "قلنا بصراحة إن هذا خيار يمكن أن ندرسه إن كان الأمر يتعلق بالسماح بضرب أهداف يشن منها الروس حاليا هجمات على الأراضي الأوكرانية"، حسب وكالة فرانس برس.واستشهد بارو بتصريح أدلى به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مايو، بشأن حق كييف باستهداف العمق الروسي، مضيفا: "لذلك.. لا جديد" بشأن هذا الموضوع.(الخرة)