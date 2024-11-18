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الأونروا: قافلة مساعدات تعرضت للنهب باستخدام العنف في قطاع غزة

Lebanon 24
18-11-2024 | 07:40
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قالت مسؤولة بالطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لـ"رويترز"، الإثنين، إن قافلة مؤلفة من 109 شاحنات تعرضت لعملية نهب باستخدام العنف السبت، بعد دخولها إلى قطاع غزة، مما أسفر عن فقد 98 شاحنة.
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وأضافت المسؤولة لويز واتريدج أن القافلة المحملة بالمواد الغذائية من الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي "تلقت أمرا من دون فترة إعداد كافية من إسرائيل، بالدخول عبر طريق غير معتاد من معبر كرم أبو سالم".
(سكاي نيوز)
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