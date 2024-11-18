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عربي-دولي

إيران تؤكّد: عودة ترامب لن تؤثر على علاقتنا مع الصين

Lebanon 24
18-11-2024 | 07:44
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رأى علي أكبر ولايتي، أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، اليوم الإثنين، أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الابيض لن يكون لها "أي تأثير"، على سياسة إيران الخارجية وتحديداً علاقاتها مع الصين.
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وأكد ولايتي لسفير الصين في طهران كونغ بيوو، أن "تنصيب ترامب لن يكون له أي تأثير على السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، ولا سيما على علاقاتها مع الصين"، وفق ما نقلت عنه وكالة إيسنا، أمس الأحد من غير أن توضح متى حصل اللقاء.

وشدد على ان "إيران والصين تربطهما منذ زمن بعيد علاقات ثقافية وتاريخية وثيقة وودية، لكل منهما تأثير إيجابي كبير على الأخرى".

وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد أمس الأربعاء، رداً على أسئلة وسائل إعلام محلية بهذا الصدد "ليس لدينا أي مخاوف حول مبيعاتنا من النفط" بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض. (ارم نيوز)
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