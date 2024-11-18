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عربي-دولي

سياسي فرنسي يدعو بلاده لمغادرة الناتو.. ما السبب؟

Lebanon 24
18-11-2024 | 08:38
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دعا زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو إلى "وضع حد للجنون" وسط تقارير تفيد بإعطاء الغرب الضوء الأخضر لكييف لمهاجمة الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى.
 
وكتب السياسي الفرنسي على منصة X: "دعونا نوقف هذا الجنون! السلام والانسحاب من الناتو هو الحل!". 
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كما استذكر فيليبو كلام المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأنه إذا سمح لأوكرانيا بشن ضربات بصواريخ بعيدة المدى في العمق الروسي، فإن ذلك سيعتبر تدخلا مباشرا للناتو في الصراع مع روسيا، وسيكون الرد من الجانب الروسي حتميا ومدمرا. (روسيا اليوم) 
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