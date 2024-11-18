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عربي-دولي

نقل المتحدث باسم نتنياهو إلى زنزانة جديدة... ما السبب؟

Lebanon 24
18-11-2024 | 08:46
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نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية إيلي فيلدشتاين المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى زنزانة تحت الإشراف لـ"منع الانتحار".

وقال موقع Ynet إنه تم نقل فيلدشتاين، المشتبه بتورطه في "قضية الوثائق السرية"، إلى زنزانة مراقبة لمنع الانتحار بعد العثور على حبل معلق في زنزانته.
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وكانت المحكمة العليا مددت يوم أمس الأحد اعتقال فيلدشتاين، فيما توقعت هيئة البث الإسرائيلية أن يتم بحلول الخميس المقبل تقديم لائحة اتهام بحقه.

يشار إلى أن فيلدشتاين سرب 3 وثائق "سرية للغاية" إلى وسائل الإعلام الأجنبية بعد أن منعت الرقابة نشرها. (روسيا اليوم)
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