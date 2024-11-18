دولة عربية تبدأ ببناء مجمع استراتيجي ضخم في الصين

قامت شركة "أرامكو" بالبدء ببناء مجمع بتروكيماويات ضخم في الصين، في خطوة من شأنها أن تعزز طموحات عملاقة النفط السعودية في تحويل 4 ملايين برميل نفط يوميًا، إلى كيماويات بحلول 2030.

من جهتها أعلنت شركة "سينوبك" الصينية، عن البدء في بناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في إقليم فوجيان في جنوب شرق الصين بالتعاون مع "أرامكو".

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ويشمل المشروع الجديد مصفاة بطاقة 16 مليون طن متري سنويًا، ومصنع إيثيلين بطاقة 1.5 مليون طن متري سنويا، ومنشأة لإنتاج مليوني طن من "البارازيلين"، فضلًا عن محطة للنفط الخام بطاقة 300 ألف طن. (سبوتنيك)