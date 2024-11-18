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عربي-دولي
إسرائيل لن تنسحب من غزة قبل سنة؟ صور ترجح
Lebanon 24
18-11-2024
|
09:56
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يبدو أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة قبل أواخر السنة المقبلة، بحسب الأعمال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع المنكوب، من بناء سدود وطرق واسعة تفصل المناطق المدمرة، فضلا عن شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء ضمن مواقع الجنود، وفق ما أفادت صحيفة "هآرتس".
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فهذه المشاهد تكررت شمالا وجنوبا وفي الوسط، عند ممر نتساريم وغيره، ما يوحي بأن القوات الإسرائيلية باقية لفترة طويلة، على الأقل في المرحلة الأولى.
تلك المشاهد ليست وحدها التي تؤكد أن الجيش الإسرائيلي باق حتى أواخر العام المقبل، بل "الرسم البياني القتالي لعام 2025" الذي وزع خلال الأسابيع الأخيرة على الجنود والقادة الإسرائيليين يوحي بذلك أيضا. ومنذ بضعة أسابيع، بدأ الجيش الإسرائيلي بحملة تدمير واسعة للمباني والبنية التحتية بحيث يستحيل لأحد العيش أو الاختباء فيها، ثم شق الطرق قاسما القطاع إلى 4 أجزاء، تحضيرا لبناء المزيد من المنشآت العسكرية الدائمة، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
وفي السياق أكد أحد الجنود الإسرائيليين، الذين خدموا بالقرب من ممر نتساريم الذي يفصل قطاع غزة إلى قسمين شمالا وجنوبا: "لدينا مطبخ وكنيس وحاويات محمية".
كما أضاف "أنه ورفاقه كانوا يتجولون أحيانا من دون خوذات وسترات واقية، بل يلعبون كرة القدم داخل الموقع، كما لو أنهم ليسوا في منطقة حرب"، ما يشير إلى مدى اتساع تلك المنطقة وتحصينها.
إلى ذلك، عمد الجيش الإسرائيلي إلى إفراغ الشمال من سكانه، رغم أن القيادات السياسية نفت مرارا تنفيذ ما يعرف بـ "خطة الجنرالات في غزة".
كما عمدت القوات الإسرائيلية بشكل منهجي إلى هدم المباني التي لا تزال قائمة في شمال القطاع.
وبحسب الخطة الإسرائيلية التي يتم تنفيذها، يعمل الإسرائيليون على السيطرة على ما لا يقل عن أربع مناطق واسعة في أجزاء مختلفة من القطاع، وليس فقط شمال غزة.
فإلى جانب شمال غزة، وممر نتساريم الذي وسعته القوات الإسرائيلية، مدمرة كل ما كان عليه من أبنية، ومحولة إياه إلى صحراء قاحلة، قبل أن تنصب مواقعها، الأمر سيان على ما يبدو في ممر فيلادلفي (أو ما يعرف بمحور صلاح الدين)، حيث تواصل توسيعه، وتدمير ما حوله. (العربية)
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