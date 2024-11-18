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عربي-دولي

سموتريتش لنتنياهو: علينا احتلال شمال قطاع غزة

Lebanon 24
18-11-2024 | 10:33
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طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ"احتلال شمال قطاع غزة".

وقال سموتريتش خلال اجتماع في مدرسة دينية، إن "علينا احتلال شمالي قطاع غزة، وإخبار حماس أنه في حال لم تحرر أسرانا فستخسر ثلث مساحة القطاع".
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كما كرر تأكيده أنه لن يوافق على اتفاق يتضمن إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن، لأن ذلك "يعني استسلام إسرائيل وخسارتها". (سكاي نيوز)
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