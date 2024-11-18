"إذا كانوا فيها".. واشنطن لتركيا: ينبغي تسليم عدد من أفراد حركة حماس

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وإعتبرميلر، خلال مؤتمر صحفي إن "الولايات المتحدة لا تعتقد أن زعماء منظمة إرهابية شرسة مثل حماس ينبغي أن يعيشوا حياة مريحة في أي مكان، وهذا يشمل بالتأكيد أحد شركائنا الرئيسيين، تركيا"، موكداً أن "واشنطن ستوضح للحكومة التركية أنه لا سبيل لمزيد من العمل المعتاد مع حماس".بدوره، علّق مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "رويترز"،على أنباء التي تحدثت عن "انتقال" مكتب حركة حماس الفلسطينية من العاصمة القطرية الدوحة، إلى بلاده، نافياً صحة تلك الأنباء "بشكل قاطع"، موضحا أن أعضاء في الحركة "يزورون البلاد من وقت لآخر". (الحرة)