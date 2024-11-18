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عربي-دولي

لهذا السبب.. رئيس الشاباك الإسرائيلي زار تركيا سراً

Lebanon 24
18-11-2024 | 15:29
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أعلن موقع "والا" الإسرائيلي اليوم الإثنين، أن "رئيس الشاباك رونين بار زار تركيا سرا يوم السبت الماضي، والتقى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، لبحث صفقة التبادل مع حركة حماس".

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بدورها، أشارت صحيفة "معاريف" أنّه "على الرغم من التوترات بين القيادة التركية والحكومة الإسرائيلية، عمل رئيس الشاباك في الأيام الأخيرة على تسخير الأتراك ضد حماس، إذ تستضيف تركيا العديد من كبار قيادات حماس وتتمتع بنفوذ كبير على المنظمة".

وزعم مسؤولون إسرائيليون، خلال الأيام الماضية، مغادرة عدد من كبار مسؤولي حماس دولة قطر، بمن فيهم كبير مفاوضي الحركة خليل الحية وسافروا إلى تركيا. (روسيا اليوم) 

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