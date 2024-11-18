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عربي-دولي

قمة مجموعة العشرين تدعو لوقف النار في غزة ولبنان

Lebanon 24
18-11-2024 | 23:48
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أصدرت قمة مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل بيانا مشتركا دعت فيه لوقف شامل لإطلاق النار في كل من غزة ولبنان، كما عبرت عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان، مشددة على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولبنان.
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وفي التفاصيل، أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، فجر الثلاثاء، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أنها "متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار" في كل من غزة ولبنان.

وقال قادة الدول العشرين في بيانهم "نحن متّحدون في دعم وقف شامل لإطلاق النار في غزة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وفي لبنان بما يمكّن المواطنين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق" الذي يقوم مقام خط الحدود بين إسرائيل ولبنان.
وأضاف القادة في بيانهم الختامي "إنّنا وإذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان فإنّنا نؤكّد على الحاجة الملحّة لزيادة تدفّق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين".
وتابعوا "نحن نسلّط الضوء على المعاناة الإنسانية والآثار السلبية للحرب" في قطاع غزة، و"نكرّر التزامنا الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش فيه إسرائيل ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وفيما يتعلق بحرب أوكرانيا، رحبت مجموعة العشرين بما وصفتها بـ"مبادرات بنّاءة" لتحقيق السلام، وطالبت بسلام عادل ومستدام في أوكرانيا.
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