عن تطبيع العلاقات مع أميركا.. هذا ما أعلنه الكرملين





ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله "روسيا، كما قال رئيسنا (فلاديمير بوتين)، منفتحة على التطبيع. لكننا لا نستطيع أن نرقص التانغو بمفردنا. ولن نفعل ذلك"، وفقا لرويترز.

Advertisement



وجاءت تصريحات بيسكوف هذه بعد يوم على أنباء عن سماح الرئيس الأميركي جو بايدن لكييف باستخدام الصواريخ بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لوكالة تاس للأنباء في تعليقات نشرت اليوم الثلاثاء، إن روسيا مستعدة لتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة لكنها لن "ترقص التانغو وحدها".ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله "روسيا، كما قال رئيسنا (فلاديمير بوتين)، منفتحة على التطبيع. لكننا لا نستطيع أن نرقص التانغو بمفردنا. ولن نفعل ذلك"، وفقا لرويترز.وجاءت تصريحات بيسكوف هذه بعد يوم على أنباء عن سماح الرئيس الأميركي جو بايدن لكييف باستخدام الصواريخ بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية.

وعلق الكرملين، أمس الاثنين، على القرار الأميركي، وقال إن قرار واشنطن السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب العمق الروسي سيؤدي إلى زيادة التوتر وتعميق انخراط الولايات المتحدة في الصراع.



وأعلن بيسكوف أن سماح بايدن لكييف باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية من شأنه أن "يصب الزيت على النار" في النزاع في أوكرانيا.