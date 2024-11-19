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بايدن يغيب عن الصورة "العائلية" للعشرين.. ما السبب؟

Lebanon 24
19-11-2024 | 03:42
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غاب الرئيس الأميركي جو بايدن عن "الصور العائلية" لقادة دول G20 المجتمعين في ريو دي جانيرو، وكذلك رئيس وزراء كندا جاستين ترودو ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فقد أصبح بايدن "رجلا مفقودا عن غير قصد" في الصورة التقليدية لقادة العالم في قمة مجموعة العشرين الأخيرة لرئاسته الاثنين، في فشل أرجعه المسؤولون الأميركيون إلى مشكلة التوقيت.
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وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لم يكن مخولا بالتعليق علنا، إن بايدن وقادة آخرين فاتتهم الصورة بسبب "مشكلات لوجستية"، إذ كان بايدن ينوي أن يكون جزءا من الصورة لكن التقاطها تم قبل الموعد المحدد.
إلى ذلك، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر "تلغرام" على الحادثة وقالت: "تساءل الكثيرون لماذا لم يتم العثور على بايدن في الصورة الجماعية لقادة مجموعة العشرين في ريو". وأوضح الوفد الأميركي أن ذلك ليس بسبب (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف (الذي يمثل روسيا في القمة)، بل بسبب مشكلات لوجستية".
وتابعت ساخرة: "الآن هذا هو ما يطلقونه عليه – تذكروا ذلك. مشكلة بايدن ليست فيما كنتم تعتقدونه، بل في اللوجستيات"، مضيفة أن "الكندي والإيطالية غابا عن الصورة أيضا". (روسيا اليوم)
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