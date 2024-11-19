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عربي-دولي
بمساعدة ترامب.. ماسك يعتزم إنقاذ الولايات المتحدة من الإفلاس
Lebanon 24
19-11-2024
|
04:58
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أكد رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، أنه وبمساعدة الرئيس المنتخب دونالد ترامب سينقذان الولايات المتحدة الأميركية من الإفلاس.
جاء ذلك وفقا لما كتبه ماسك بحسابه على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث تابع تعليقا على تغريدة لأحد مستخدمي الموقع بأن ماسك وترامب سينقذان الولايات المتحدة من الإفلاس: "نعم".
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وكان ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة منذ انتخابات 2016، فاز بالانتخابات الرئاسية في الشهر الجاري. وأصبح أول سياسي أميركي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات. وتم إعلان فوز ترامب من قبل جميع وسائل الإعلام الرائدة المشاركة في فرز الأصوات. (روسيا اليوم)
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