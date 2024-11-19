تحذير عاجل في أميركا... "القنبلة" يُهدّد سكان 3 ولايات

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية تحذيرا عاجلا لسكان 3 ولايات على الساحل الغربي الأميركي، مع توقعات بأن يتسبب إعصار "القنبلة" في ظروف جوية قاسية.وتشمل هذه الظروف رياحا قوية تصل إلى قوة الأعاصير، بالإضافة إلى فيضانات مدمرة وتساقط كميات ضخمة من الثلوج في المرتفعات العالية.ومن المتوقع أن تؤثر هذه العاصفة على شمال كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن هذا الأسبوع، ما يشكل تهديدا كبيرا للسلامة العامة والبنية التحتية.وقال عالم الأرصاد الجوية ريان ماوي، إن إعصار "القنبلة" سيشهد انخفاضا في الضغط المركزي بمقدار حوالي 70 مليبار في 24 ساعة، ما يجعله مشابها من حيث القوة لإعصار من الفئة الرابعة.وهذا الانخفاض السريع في الضغط سيؤدي إلى رياح قوية تصل سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة، فضلا عن تيار جوي من الفئة الخامسة الذي سيجلب كميات ضخمة من الأمطار.ويتوقع أن تبدأ تأثيرات العاصفة في وقت متأخر من اليوم وتستمر طوال الأسبوع، مع احتمال امتدادها إلى عطلة نهاية الأسبوع. (روسيا اليوم)