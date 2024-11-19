تركيا تعتزم طرح شركات طاقة مملوكة للدولة للاكتتاب العام.. ما السبب؟

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تعتزم تركيا طرح شركات طاقة مملوكة للدولة للاكتتاب العام لتعزيز هياكلها المؤسسية.وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن المؤسسات المقرر طرحها تشمل شركة توزيع الكهرباء التركية "تياس" وشركة توليد الكهرباء "إيواش" وشركة خطوط أنابيب النفط التركية "بوتاش" وشركة النفط التركية "تباو".وأضاف أمام لجنة برلمانية: "هدفنا هو تحديث الشركات ونقلها إلى وضع مناسب لحجمها من خلال اكتتابات عامة يستفيد منها مواطنونا وصغار المستثمرين فقط". (سكاي نيوز)