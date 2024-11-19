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عربي-دولي

قطر: مفاوضي حماس ليسوا الآن في الدوحة

Lebanon 24
19-11-2024 | 07:45
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أكدت قطر، الثلاثاء، أن قياديي حماس المكلفين مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل، غير موجودين في الدوحة حاليا، نافية إغلاق مكتب الحركة في البلد.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، إن "قياديي حماس الذين هم ضمن فريق المفاوضات ليسوا الآن في الدوحة، وكما تعلمون يتنقلون بين عواصم عدة".
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وأضاف أن "مكتب حماس في الدوحة تأسس من أجل عملية الوساطة. ومن الواضح أنه عندما لا تكون هناك عملية وساطة فإن المكتب نفسه لا يكون له أي وظيفة".
وأكد المتحدث: "إذا اتخذ قرار بأن يغلق مكتب حماس بشكل نهائي فستسمعون الخبر من هذا المنبر أو في تصريح من وزارة الخارجية"، رافضا التعليق على ما إذا طلبت قطر من مسؤولي حماس مغادرة أراضيها.
(سكاي نيوز)
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