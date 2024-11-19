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عربي-دولي

ائتلاف ميلوني يواجه انتكاسة في انتخابات إقليمية

Lebanon 24
19-11-2024 | 07:36
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تعرضت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لانتكاسة انتخابية في منطقتين حيث فاز الحزب الديمقراطي المعارض بفارق ضئيل في منطقة أومبريا بوسط البلاد، كما عزز سيطرته على منطقة إميليا رومانيا، التي تعد تقليدياً حصناً لليسار.
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وجاءت نتائج التصويت الذي استمر يومين وانتهى أمس الإثنين، تحمل انتصاراً واضحاً لزعيمة الحزب الديمقراطي إيلي شلاين، التي وصفت النتيجة بأنها "استثنائية".

وفازت ستيفانيا برويتي بنسبة 51% من الأصوات في أومبريا، في حين حصل مرشح الائتلاف المحافظ على 46% فقط.
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