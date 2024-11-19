"إسرائيل توجه طلبا لمصر".. ما هو؟ تفاصيل تكشف

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طلب مسؤولون إسرائيليون خلال المحادثات بين جهاز "الشاباك" والمخابرات المصرية، إجراء مباحثات حول قضية وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما كشفته صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية.وقالت الصحيفة العبرية، إن مصر لم تحدد موعدا رسميا لزيارة جديدة من الشاباك لمناقشة وقف إطلاق النار.كما أن المصريين طلبوا، في نقاش آخر مع الأميركيين، إعادة النظر في إمكانية التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة يومين أو ثلاثة أيام لأسباب إنسانية.وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت يوم الاثنين، عن زيارة سرية قام بها رئيس الشاباك الإسرائيلي إلى تركيا بهدف التباحث مع نظيره التركي حول صفقة تبادل أسرى محتملة مع حركة "حماس".ووفق موقع "والا" العبري، فإن رئيس الشاباك رونين بار زار تركيا سرا يوم السبت الماضي، والتقى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، لبحث صفقة التبادل مع حركة حماس.وبحسب صحيفة "معاريف": "على الرغم من التوترات بين القيادة التركية والحكومة الإسرائيلية، عمل رئيس الشاباك في الأيام الأخيرة على تسخير الأتراك ضد حماس، إذ تستضيف تركيا العديد من كبار قيادات حماس وتتمتع بنفوذ كبير على المنظمة".وزعم مسؤولون إسرائيليون خلال الأيام الماضية، مغادرة عدد من كبار مسؤولي حماس دولة قطر، بمن فيهم كبير مفاوضي الحركة خليل الحية وسافروا إلى تركيا. (روسيا اليوم)