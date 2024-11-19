بولندا: السماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي قد يغير مسار الحرب

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وصفت بولندا قرار الولايات المتحدة السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ تكتيكية لضرب عمق الأراضي الروسية بأنه "نقطة تحول في الحرب".جاء ذلك في تصريح للرئيس البولندي أندريه دودا للصحفيين، الثلاثاء، بخصوص التقارير الإعلامية بأن الولايات المتحدة سمحت باستخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى الموردة لأوكرانيا لاستهداف الأراضي الروسية.وأشار دودا إلى أن هناك ارتفاع كبير في الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا مؤخرًا، مبيناً أن البنية التحتية المدنية كانت مستهدفة في المقام الأول بتلك الهجمات.وقال إن "قرار (الرئيس الأمريكي جو) بايدن السماح لأوكرانيا بضرب أهداف في روسيا باستخدام صواريخ متوسطة المدى قدمتها الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية".ولفت إلى أن قرار الولايات المتحدة الأخير يعد "نقطة تحول في الحرب"، وأنه عزز موقف الغرب الحازم ضد العدوان الروسي.وقال الرئيس البولندي إن خطوة بايدن أرسلت إشارة واضحة ضد روسيا مفادها أن أوكرانيا تلقت دعما قويا وحازما من الغرب.المصدر: الأناضول