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إقتصاد
التضخم في الكويت يرتفع إلى 2.44% على أساس سنوي
Lebanon 24
19-11-2024
|
08:54
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ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت بنسبة 2.44 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الاول الماضي.
كما سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.07 بالمئة على أساس شهري.
وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، عن ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات في تشرين الاول الماضي بنسبة 4.98 بالمئة على أساس سنوي.
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كما سجلت أسعار مجموعة السجائر والتبغ ارتفاعا بنسبة 0.15 بالمئة على أساس سنوي.
وارتفعت أسعار مجموعة الكساء وملبوسات القدم 5.56 بالمئة، ومجموعة خدمات المسكن 0.57 بالمئة، ومجموعة المفروشات المنزلية 4.06 بالمئة خلال نفس الفترة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعة الصحة 4.29 بالمئة ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 5.62 بالمئة على أساس سنوي أيضا. (سكاي نيوز)
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