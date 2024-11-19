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لافروف يحض الغرب على الاطلاع على العقيدة النووية "كاملة"

Lebanon 24
19-11-2024 | 09:50
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اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أوكرانيا والغرب بالسعي إلى التصعيد بعد إطلاق صواريخ بعيدة المدى على روسيا.
وقال لافروف إن أوكرانيا "لم تكن لتطلق صواريخ بعيدة المدى على روسيا بدون مساعدة الأميركيين".
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وحض لافروف الغرب على الاطلاع على العقيدة النووية الروسية المحدثة لاستخدام السلاح النووي "كاملة".
وتوعد وزير الخارجية الروسي برد "مناسب" بعد إطلاق أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى على روسيا.
( سكاي نيوز)
 
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