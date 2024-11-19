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عربي-دولي

السوداني يعقد اجتماعات عاجلة ومهمة تحسبا لأي هجوم إسرائيلي

Lebanon 24
19-11-2024 | 11:45
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أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الرسالة التي أرسلها "الكيان الصهيوني" إلى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجة للاعتداء على العراق.
وأشار إلى أن إسرائيل تهدف لتحقيق "مساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة". 
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وشدد السوداني على أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتا إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
( روسيا اليوم)
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