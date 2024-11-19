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عربي-دولي
رقم كبير.. كم أصبح عدد شهداء الطواقم الطبية في غزة؟
Lebanon 24
19-11-2024
|
11:46
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أشار مديرعام المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مروان الهمص، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف المنظومة الصحية بشكل كامل في جميع محافظات قطاع غزة، حيث قام بتدمير عشرات المستشفيات والمراكز الطبية وأخرجها عن الخدمة بشكل كامل، كما يتعمد الاحتلال استهداف الطواقم الطبية، حيث أعدم حتى الآن أكثر من 1000 طبيب وممرض من الكوادر الصحية في قطاع غزة".
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وأضاف: "بالأمس قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف وتدمير مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، حيث قام الاحتلال بإرسال روبوتات تحمل أطنانا من المتفجرات، وقامت بتدمير المستشفى الحكومي الوحيد في محافظة رفح. حيث أن هذا المستشفى كان يقدم الخدمة الصحية والطبية لنحو 300 ألف إنسان، وقام بتقديم الخدمة الصحية خلال حرب الإبادة الجماعية لمليون ونصف المليون إنسان من النازحين والمواطنين قبل اجتياح محافظة رفح".
وتابع الهمص: "في هذا الإطار أيضا قام جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية باستهداف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وتحديدا استهداف إدارة المستشفى بشكل مباشر وبدون أي سبب يذكر، حيث قام الاحتلال بإطلاق النيران الثقيلة تجاه مكتب مدير المستشفى، كما أن الاحتلال قام باستهداف عائلات الطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان".
وشدد مدير عام المستشفيات الميدانية على إدانته بأشد العبارات "استهداف القطاع الصحي وإسقاط الاحتلال للمنظومة الصحية في قطاع غزة من خلال تدمير المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية قتلا وإصابة واعتقالا".
وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية بالعمل على "أولا، إيقاف هذه الحرب والإبادة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. ثانيا، حماية المستشفيات وتأمين الطواقم الطبية. ثالثا، إعادة تشغيل وترميم المستشفيات قبل فوات الأوان". (روسيا اليوم)
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