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عربي-دولي

بعد الزلزال.. انهيار أرضي في تركيا يخلف قتيلاً وأربعة مصابين

Lebanon 24
19-11-2024 | 12:47
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وقع انهيار أرضي في منطقة تشايلي في ولاية ريزا التركية، حيث أدى ذلك إلى مقتل شخصٍ على الأقل وإصابة 4 آخرين بجروح، وفق ما أعلن إسماعيل حقي، عمدة الولاية الواقعة على البحر الأسود، يأتي ذلك ضمن تداعيات الزلزال الذي ضرب تركيا سابقاً.
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وأشار المسؤول التركي إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملها، لافتاً إلى أنه "تمّ اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتخطي هذه الكارثة"، على حدّ تعبيره، بحسب ما أوردت وسائل إعلام تركية كشفت أن الانهيار الأرضي تزامن مع هطول الأمطار بغزارة.

وملأت كتل التربة التي انفصلت عن المنحدر جراء الانهيار الأرضي، الطوابق السفلية لمنيين سكنيين متجاورين، وهو ما أدى لوفاة شخصٍ حوصر تحت كومة من التراب في أحد المنازل. وذكرت وسائل الإعلام أن الضحية كان غارقاً في النوم.

وأدلى عمدة تشايلي ببيان عقب الانهيار وقال فيه إن "إدارة الكوارث والطوارئ قد حذّرت سابقاً بشأن المطر وأن التربة المشبعة بالمياه أصبحت نشطة بعد الزلزال التي ضربت المنطقة من قبل وبلغت قوتها 4.7 درجة"، لافتاً إلى الانهيار الأرضي حصل اليوم بعد "انزلاق التربة الناعمة من الجزء الخلفي لمبنى مكونين من طابقين، وعلى إثره دخلت كتل التراب إلى مكانٍ آخر، حيث تم إنقاذ شخصين بينما توفي الثالث".

وطالب عمدة المنطقة بإخلاء العديد من المباني، تجنباً لأي انهياراتٍ محتملة.

وقال في هذا الصدد إن "الأمطار مستمرة بغزارة. ويتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وقد تنشأ مخاطر جديدة، ليس في نفس النقطة، ولكن في نقاط مختلفة". (الحرة) 
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