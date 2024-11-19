لافروف: فرنسا تشارك في الأعمال العدائية عبر تدريب الجيش الأوكراني

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وأضاف: "هذا، في الواقع، يثير القلق أيضا.. الآن هناك حديث عن أنهم يستخدمون صواريخ سكالب الفرنسية، وهي مطابقة لصواريخ ستورم شادو البريطانية". (روسيا اليوم)