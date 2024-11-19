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عربي-دولي

لافروف: فرنسا تشارك في الأعمال العدائية عبر تدريب الجيش الأوكراني

Lebanon 24
19-11-2024 | 13:10
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي أنّ "ماكرون، لفظيا وعمليا، يعد واحدا من أشد المؤيدين المتحمسين لهدف إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو، وفي فرنسا يتابع أفراد الجيش الأوكراني الآن تدريبهم، ويجري تدريب لواء هجوم كامل، أي أنهم يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية".
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وأضاف: "هذا، في الواقع، يثير القلق أيضا.. الآن هناك حديث عن أنهم يستخدمون صواريخ سكالب الفرنسية، وهي مطابقة لصواريخ ستورم شادو البريطانية". (روسيا اليوم) 
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