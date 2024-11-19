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عربي-دولي

ترامب يختار مرشحًا لمنصب وزير التجارة.. من هو؟

Lebanon 24
19-11-2024 | 13:28
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ذكر مصدر مطلع لصحيفة "ذا هيلمن"، اليوم الثلاثاء أنّه من المتوقع أن يرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، هوارد لوتنيك لتولي منصب وزير التجارة.

ويعمل لوتنيك كرئيس مجلس إدارة شركة كانتور فيتزجيرالد ومديرها التنفيذي، كما يشغل حاليًا منصب الرئيس المشارك لعملية انتقال ترامب.
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وقد تبنى بشكل ملحوظ خطط ترامب للتعريفات الجمركية، والتي ستكون جزءًا رئيسيًا من الوظيفة التي ستقود التجارة. وتم اعتبار الرئيس التنفيذي من المرشحين الأوفر حظًا لهذا الدور.

ويعتبر لوتنيك صديقا قديما لترامب ومؤيدا بارزا للعملات المشفرة. وأشرف على استجابة شركة كانتور فيتزجيرالد لهجمات الحادي عشر من ايلول، عندما قُتل أكثر من 600 من موظفيها في مركز التجارة العالمي. (العربية) 
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