من داخل غزة.. نتنياهو: نضعف قدرات حماس العسكرية

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وأشار نتنياهو إلى أن الجيش "حقق نتائج ممتازة في هدفنا المهم"، متابعاً "نحن نضعف قدراتها العسكرية بشكل مثير للإعجاب ونحن نتحرك نحو قدراتها الإدارية".تابع: "سنستمر في القيام بذلك حتى نحقق للجميع الحياة الآمنة".وعن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، إعتقد نتنياهو أن "عددهم 100، ونصفهم فقط تقريبا على قيد الحياة".وقال: "من يحضر لنا معلومات عن الخاطفين سيجد طريقا آمنا هو وعائلته للخروج من غزة وسنقدم أيضا تبرعا بقيمة 5 ملايين دولار لكل معلومة عن الخاطفين، والاختيار لكم"، معتبراً "أن النتيجة ستكون هي نفسها وسنعيد الجميع". (سكاي نيوز)