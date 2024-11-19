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عربي-دولي

من داخل غزة.. نتنياهو: نضعف قدرات حماس العسكرية

Lebanon 24
19-11-2024 | 13:41
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، من ممر نتساريم داخل قطاع غزة، بأن حركة حماس "لن تحكم قطاع غزة مجددا".

وأشار نتنياهو إلى أن الجيش "حقق نتائج ممتازة في هدفنا المهم"، متابعاً "نحن نضعف قدراتها العسكرية بشكل مثير للإعجاب ونحن نتحرك نحو قدراتها الإدارية".
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تابع: "سنستمر في القيام بذلك حتى نحقق للجميع الحياة الآمنة".

وعن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، إعتقد نتنياهو أن "عددهم 100، ونصفهم فقط تقريبا على قيد الحياة".

وقال: "من يحضر لنا معلومات عن الخاطفين سيجد طريقا آمنا هو وعائلته للخروج من غزة وسنقدم أيضا تبرعا بقيمة 5 ملايين دولار لكل معلومة عن الخاطفين، والاختيار لكم"، معتبراً "أن النتيجة ستكون هي نفسها وسنعيد الجميع". (سكاي نيوز) 
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