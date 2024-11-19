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عربي-دولي

بعد فوزه.. لاعب شهير يؤدي رقصة ترامب والجمهور يصفه بـ"الأحمق"

Lebanon 24
19-11-2024 | 15:02
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قاد اللاعب كريستيان بوليسيتش أميركا للفوز 4-2 على جامايكا في ربع نهائي دوري أمم "الكونكاكاف"، وبعدما افتتح نجم ميلان الإيطالي التسجيل قام بعد ذلك برقصة ذراع الرئيس المنتخب ترامب والتي نالت شهرة واسعة مؤخرا.
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ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يشير فيها نجم كرة القدم إلى دعمه لترمب، إلا أن العديد من مشجعيه شعروا بخيبة أمل إزاء تكريمه للرجل البالغ من العمر "78 عاما"، ورأى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن بوليسيتش فقد كل احترامه، فيما وصفه البعض الآخر بـ "الأحمق".

علما أن الحساب الرسمي للمنتخب الأميركي لكرة القدم نشر مقطع فيديو للهدف، لكنه حذف احتفال بوليسيتش. (العربية) 

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