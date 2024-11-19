كريستيان بوليسيتش

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ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يشير فيها نجم كرة القدم إلى دعمه لترمب، إلا أن العديد من مشجعيه شعروا بخيبة أمل إزاء تكريمه للرجل البالغ من العمر "78 عاما"، ورأى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن بوليسيتش فقد كل احترامه، فيما وصفه البعض الآخر بـ "الأحمق".علما أن الحساب الرسمي للمنتخب الأميركي لكرة القدم نشر مقطع فيديو للهدف، لكنه حذف احتفال بوليسيتش. (العربية)