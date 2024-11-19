بتهم اغتصاب.. توقيف نجل أميرة النرويج

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أعلنت الشرطة النرويجية اليوم الثلاثاء توقيف نجل ولية العهد الأميرة ميته ماريت للاشتباه في ضلوعه بعملية اغتصاب.وأوقف مساء أمس الإثنين ماريوس بورغ هويبي (27 سنة) المولود من علاقة سبقت زواج والدته عام 2001 بهاكون، وريث العرش النرويجي.وقالت الشرطة في بيان إنها تشتبه في أن هويبي "مارس علاقة مع شخص كان فاقد الوعي أو غير قادر على مقاومة هذا الفعل".وأضافت أن "ما يمكن أن تقوله الشرطة عن هذا الاغتصاب هو أن الضحية لم تكن قادرة على مقاومة هذا الفعل"، مشيرة إلى أن المحققين فتشوا منزل المشتبه فيه وضبطوا عدداً من المقتنيات.وكان بورغ هويبي اعتقل في الرابع من آب الماضي بعد مشاجرة ليلية داخل شقة امرأة في أوسلو، واتهم بالتسبب في أذى جسدي لقاطنة الشقة التي كان على علاقة بها. (اندبندنت عربية)