Advertisement

عربي-دولي

بتهم اغتصاب.. توقيف نجل أميرة النرويج

Lebanon 24
19-11-2024 | 16:11
A-
A+
Doc-P-1280831-638676548541357287.png
Doc-P-1280831-638676548541357287.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الشرطة النرويجية اليوم الثلاثاء توقيف نجل ولية العهد الأميرة ميته ماريت للاشتباه في ضلوعه بعملية اغتصاب.

وأوقف مساء أمس الإثنين ماريوس بورغ هويبي (27 سنة) المولود من علاقة سبقت زواج والدته عام 2001 بهاكون، وريث العرش النرويجي.
Advertisement

وقالت الشرطة في بيان إنها تشتبه في أن هويبي "مارس علاقة مع شخص كان فاقد الوعي أو غير قادر على مقاومة هذا الفعل".

وأضافت أن "ما يمكن أن تقوله الشرطة عن هذا الاغتصاب هو أن الضحية لم تكن قادرة على مقاومة هذا الفعل"، مشيرة إلى أن المحققين فتشوا منزل المشتبه فيه وضبطوا عدداً من المقتنيات.

وكان بورغ هويبي اعتقل في الرابع من آب الماضي بعد مشاجرة ليلية داخل شقة امرأة في أوسلو، واتهم بالتسبب في أذى جسدي لقاطنة الشقة التي كان على علاقة بها. (اندبندنت عربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2024-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2024-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:49 | 2024-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:05 | 2024-11-19
16:57 | 2024-11-19
16:56 | 2024-11-19
16:48 | 2024-11-19
16:42 | 2024-11-19
16:37 | 2024-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24