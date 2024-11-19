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البرهان ينتقد انقسامات حزب المؤتمر الوطني ويحذر من مخاطرها

Lebanon 24
19-11-2024 | 16:13
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انتقد قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء صراعات الفصائل داخل الحزب الحاكم السابق، قائلاً إنها تنطوي على مخاطر بالنسبة للبلاد بعد تحرك لمعاودة تنصيب حليف للرئيس المعزول عمر البشير زعيماً للحزب.
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وظهرت في الأيام القليلة الماضية علامات على الانقسام داخل حزب المؤتمر الوطني، الذي كان في السلطة لثلاثة عقود قبل عزل البشير في انتفاضة شعبية في 2019، بعد أن انتخب مجلسه الاستشاري أحمد هارون رئيساً للحزب.

وهارون من المقربين من البشير وكلاهما على قائمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ترجع إلى الحرب التي اندلعت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في إقليم دارفور بالسودان. (العربية) 
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