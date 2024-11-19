فرّت من طالبان.. فتاة أفغانية تفوز بجائزة دولية لنضالها من أجل حقوق المرأة

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فازت نيلا إبراهيمي، وهي مراهقة أفغانية تبلغ من العمر 17 عامًا، بجائزة "كيدز رايتس" المرموقة، التي تُمنح للسلام الدولي للأطفال، تقديرًا لنضالها الشجاع من أجل حقوق النساء والفتيات في أفغانستان.وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن إبراهيمي، التي فرَّت مع عائلتها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم قبل ثلاث سنوات، تعيش حاليًا في كندا، حيث واصلت حملتها لدعم حقوق المرأة في وطنها.وقال المنظمون خلال حفل تكريم أقيم في أمستردام أن إبراهيمي تمثل نموذجًا ملهمًا للنضال من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها النساء والفتيات في أفغانستان.وأكدت منظمة "كيدز رايتس"، وهي مؤسسة حقوق الطفل الهولندية التي تقف وراء المبادرة: "بعد تسجيل أغنية احتجاجية قوية انتشرت على الإنترنت، تواصل إلهام الفتيات الأفغانيات الأخريات لتأكيد حقوقهن والوقوف في وجه الظلم الذي يواجهنه من خلال التحدث أمام الجمهور والدعوة في الأحداث العالمية". (ارم نيوز)