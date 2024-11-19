بقيمة 100 مليون دولار .. أميركا توافق على بيع عتاد عسكري لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لعتاد وخدمات عسكرية قيمتها 100 مليون دولار لأوكرانيا".



وأضافت الوزارة أن "كييف تريد عتاداً وخدمات لتجديد المركبات والمساعدة الفنية والتدريب وغير ذلك من العناصر ذات الصلة بالدعم اللوجستي ودعم البرامج". (العربية)

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