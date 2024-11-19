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ماكرون يدين التصعيد النووي الروسي ويوجّه دعوة لبوتين

Lebanon 24
19-11-2024 | 16:56
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ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح لصحافيين بعد قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، اليوم الثلاثاء بموقف روسيا "التصعيدي" في الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن للصين دور مهم في تجنب التصعيد النووي، وذلك بعدما خفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحد الذي يمكن عنده توجيه ضربة نوويةـ داعياً  "روسيا إلى التعقّل بعدما أعلن تعديل العقيدة النووية لموسكو.
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وأضاف ماكرون: "هناك مسؤوليات تقع على عاتقها (روسيا) بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مشدداً على أن "روسيا أصبحت اليوم قوة مزعزعة للاستقرار في العالم".

والتقى ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين بنظيره الصيني شي جين بينغ، وقال إنه طلب منه الضغط على بوتين لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.

وقال ماكرون إن قرار كوريا الشمالية إرسال قوات للقتال في أوكرانيا زاد من المخاطر بالنسبة للصين، وأنها يجب أن تدفع نحو خفض التصعيد بعد قرار بوتين تغيير العقيدة النووية الروسية. (سكاي نيوز) 

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