إنفجارات في تشيرنيغيف في أوكرانيا بالتزامن مع إعلان حالة التأهّب الجوّي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجارات في مقاطعة تشيرنيغيف بأوكرانيا بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي.



وأكدت بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، أن صفارات الإنذار قد أطلقت تحذيراً من غارات جوية في مقاطعة تشيرنيغيف اعتبارا من الساعة التاسعة بتوقيت موسكو.

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