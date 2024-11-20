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عربي-دولي
قرغيزستان.. اعتقال أحد المشتبه بهم في محاولة اغتيال قيادات الأجهزة الخاصة
Lebanon 24
20-11-2024
|
02:08
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اعتقل موظفو لجنة الدولة للأمن القومي في جمهورية قرغيزستان عضوا في جماعة إجرامية منظمة يشتبه في قيامه بالتحضير لمحاولة اغتيال قيادات الأجهزة الخاصة في البلاد.
أفاد بذلك المركز الصحفي للجنة الدولة للأمن القومي SCNS، الذي تابع: "تم اعتقال العضو النشط في عصابة الجريمة المنظمة كامتشيبيك أسانبيك وهي عصابة إجرامية عتيدة، المتهم المدرج على قائمة المطلوبين رسلان دويشيف، الذي دبر، وفقا للمعلومات المتاحة، خطة لتنظيم محاولة اغتيال لقيادات لجنة الدولة للأمن القومي".
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وتم اعتقال دويشيف، المدرج على قائمة المطلوبين، في منطقة توكتوغول بمنطقة جلال آباد، وقد فتحت ضده في السابق قضية بتهمة "غسيل الأموال لعوائد الجرائم"، وكان المتهم مقربا من أسانبيك الذي أدين مرارا وتكرارا بارتكاب جرائم خطيرة وشديدة الخطورة بالسرقة والقتل.
وقد أودع المتهم بمركز الاحتجاز السابق للمحاكمة التابع للجنة الدولة للأمن القومي، وشدد بيان اللجنة على أنه "يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة في الوقت الحالي لتحديد واحتجاز الأعضاء النشطين الآخرين في عصابة كامتشيبيك أسانبيك الذين تلاحقهم سلطات التحقيق".
وقد قتل زعيم العصابة أسانبيك بالرصاص على يد القوات الخاصة التابعة للجنة الدولة للأمن القومي في وسط العاصمة بشكيك في أكتوبر من العام الماضي أثناء محاولة اعتقاله.
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