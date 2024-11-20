أطلقت من لبنان.. إصابة جنود إسرائيليين بسقوط مسيّرة داخل معسكر للجيش في عكا

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أصيب أربعة جنود إسرائيليين بسقوط مسيّرة قرب مسكنهم داخل معسكر للجيش شمالي عكا.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، صباح اليوم، أن ثلاث مسيّرات دخلت الأجواء الإسرائيلية من لبنان.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن مسيّرتين سقطتا في أماكن مفتوحة واحدة، بالقرب من معسكر للجيش بالقرب من عكا، والثانية قرب منشأة عسكرية بالقرب من نهاريا، أما الثالثة فسقطت شرقي حيفا.(العربية)