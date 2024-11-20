Advertisement

عربي-دولي

بسبب "هجوم روسي كبير" متوقع.. السفارة الأميركية في كييف تغلق أبوابها

Lebanon 24
20-11-2024 | 02:58
A-
A+
Doc-P-1280985-638676936334602267.jpg
Doc-P-1280985-638676936334602267.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلنت الخارجية الأميركية اليوم أنها اتخذت قرارا بغلق السفارة الأميركية في العاصمة الأوكرانية كييف بناء على معلومات تحدثت عن احتمال شن "هجوم روسي كبير" اليوم.

وقال‭‭ ‬‬قسم الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأميركية في منشور له على منصة "إكس"، إن السفارة الأميركية في كييف "تلقت معلومات عن هجوم جوي كبير محتمل اليوم الأربعاء وستغلق أبوابها".
Advertisement

واضاف البيان أنه "من باب توخي الحذر، ستغلق السفارة، وتم إصدار توجيهات لموظفي السفارة بالاحتماء في أماكنهم".

وتابع البيان قائلا "السفارة الأميركية تنصح الرعايا الأمريكيين بالاحتماء على الفور إذا دوت صفارات إنذار من غارات جوية".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في كل من كييف وبروفاري وجيتومير وبولتافا ومنطقة خاركوف. ووفقا لرئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرغي بوبكو، فقد تم سماع انفجارات ناتجة عن عمل الدفاع الجوي الأوكراني في منطقة كييف.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:05 | 2024-11-20
06:00 | 2024-11-20
05:59 | 2024-11-20
05:50 | 2024-11-20
05:30 | 2024-11-20
05:29 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24