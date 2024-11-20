بسبب "هجوم روسي كبير" متوقع.. السفارة الأميركية في كييف تغلق أبوابها

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أعلنت الخارجية الأميركية اليوم أنها اتخذت قرارا بغلق السفارة الأميركية في العاصمة الأوكرانية كييف بناء على معلومات تحدثت عن احتمال شن "هجوم روسي كبير" اليوم.وقال‭‭ ‬‬قسم الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأميركية في منشور له على منصة "إكس"، إن السفارة الأميركية في كييف "تلقت معلومات عن هجوم جوي كبير محتمل اليوم الأربعاء وستغلق أبوابها".واضاف البيان أنه "من باب توخي الحذر، ستغلق السفارة، وتم إصدار توجيهات لموظفي السفارة بالاحتماء في أماكنهم".وتابع البيان قائلا "السفارة الأميركية تنصح الرعايا الأمريكيين بالاحتماء على الفور إذا دوت صفارات إنذار من غارات جوية".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في كل من كييف وبروفاري وجيتومير وبولتافا ومنطقة خاركوف. ووفقا لرئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرغي بوبكو، فقد تم سماع انفجارات ناتجة عن عمل الدفاع الجوي الأوكراني في منطقة كييف.