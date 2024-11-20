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حركة نقل سلاح ناشطة من إسرائيل إلى باكو

Lebanon 24
20-11-2024 | 04:00
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شهد تشرين الثاني نشاطًا غير مسبوق في مجال نقل الأسلحة والمعدات العسكرية من إسرائيل إلى باكو عاصمة جمهورية أذربيجان خلال الفترة الأخيرة.
وحسب التقرير، تم في الفترة الأخيرة تنفيذ 4 عمليات نقل أسلحة إسرائيل إلى باكو في أيام 5 تشرين الثاني، 8 تشرين الثاني، 9 تشرين الثاني، و13 تشرين الثاني.
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وأضافت القناة: "في المجمل، تم تسجيل ما لا يقل عن 6 رحلات جوية من إسرائيل إلى أذربيجان في نوفمبر، و5 رحلات خلال أكتوبر".
ونشرت قناة "دراسات أذربيجان" صورا قالت إنها تتعلق بهذه الرحلات.
وفي حرب القوقاز الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا، التي استعادت فيها أذربيجان منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، دعمت إسرائيل باكو بالأسلحة والمعدات. (العربية)
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