في جنوب إيران.. موسكو وطهران تبحثان بناء محطة كهرباء

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بحثت موسكو وطهران بناء محطة كهرباء "سيريك" في جنوب إيران، وشدد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف على عزم موسكو وطهران على تطوير العلاقات بينهما إلى أعلى المستويات.وجاء تصريح المسؤول الإيراني خلال اجتماع عقده اليوم في طهران مع سيرغي تسيفيليف وزير الطاقة الروسي ورئيس الجانب الروسي في لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة الروسية الإيرانية.وأشار إلى وجود إمكانيات كثيرة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واعتبر أن استخدام هذه القدرات لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين إيران وروسيا أمر مهم.وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في العلاقات بين البلدين، مشددا على أهمية التشاور المستمر بين البلدين خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.من جهته أشار الوزير الروسي في اللقاء إلى أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، وقدم نبذة عن بعض هذه المجالات وأكد أن لقاءات كبار المسؤولين من روسيا وإيران من شأنها تسهيل وتعميق هذه العلاقات.كما اعتبر أن نشاط اللجنة الاقتصادية المشتركة أمر مهم وقدم تقريرا عن الإجراءات المتخذة في إطار هذه اللجنة إلى النائب الأول للرئيس الإیراني.