Advertisement

عربي-دولي

في جنوب إيران.. موسكو وطهران تبحثان بناء محطة كهرباء

Lebanon 24
20-11-2024 | 04:19
A-
A+
Doc-P-1281032-638676985600510275.jpg
Doc-P-1281032-638676985600510275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
بحثت موسكو وطهران بناء محطة كهرباء "سيريك" في جنوب إيران، وشدد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف على عزم موسكو وطهران على تطوير العلاقات بينهما إلى أعلى المستويات.

وجاء تصريح المسؤول الإيراني خلال اجتماع عقده اليوم في طهران مع سيرغي تسيفيليف وزير الطاقة الروسي ورئيس الجانب الروسي في لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة الروسية الإيرانية.
Advertisement

وأشار إلى وجود إمكانيات كثيرة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واعتبر أن استخدام هذه القدرات لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين إيران وروسيا أمر مهم.

وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في العلاقات بين البلدين، مشددا على أهمية التشاور المستمر بين البلدين خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.

من جهته أشار الوزير الروسي في اللقاء إلى أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، وقدم نبذة عن بعض هذه المجالات وأكد أن لقاءات كبار المسؤولين من روسيا وإيران من شأنها تسهيل وتعميق هذه العلاقات.

كما اعتبر أن نشاط اللجنة الاقتصادية المشتركة أمر مهم وقدم تقريرا عن الإجراءات المتخذة في إطار هذه اللجنة إلى النائب الأول للرئيس الإیراني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:05 | 2024-11-20
06:00 | 2024-11-20
05:59 | 2024-11-20
05:50 | 2024-11-20
05:30 | 2024-11-20
05:29 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24