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ملك الأردن وبوريل يبحثان مستجدات الإقليم وتحقيق السلام بالمنطقة

Lebanon 24
20-11-2024 | 05:50
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بحث ملك الأردن عبد الله الثاني مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، الأربعاء، مستجدات الإقليم وتحقيق السلام بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة عمان، في إطار زيارة رسمية غير معلنة، يجريها المسؤول الأوروبي إلى الأردن، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.
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وذكر البيان أن عاهل الأردن "استقبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل".
وأعرب ملك الأردن "عن تقديره لجهود بوريل في تعزيز العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي".
ولفت إلى "المستجدات الإقليمية والدور المهم للاتحاد الأوروبي في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
(الاناضول)
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