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عربي-دولي

بالصور... غارات إسرائيليّة عنيفة تستهدف مدينة تدمر في سوريا

Lebanon 24
20-11-2024 | 06:00
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أفادت وكالة الأنباء السوريّة "سانا" أنّ أصوات الإنفجارات التي سُمِعَت في تدمر ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف أبنية سكنية والمدينة الصناعية.
 
 
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة إنّ القصف استهدف منشأة استراتيجية على مشارف تدمر.
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