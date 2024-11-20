بالصور... غارات إسرائيليّة عنيفة تستهدف مدينة تدمر في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السوريّة "سانا" أنّ أصوات الإنفجارات التي سُمِعَت في تدمر ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف أبنية سكنية والمدينة الصناعية.



Advertisement وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة إنّ القصف استهدف منشأة استراتيجية على مشارف تدمر.