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عربي-دولي
إعصار القنبلة.. يهدد شمال غرب أميركا
Lebanon 24
20-11-2024
|
06:35
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اجتاحت عاصفة قوية شمال غرب الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وسقوط الأشجار، ومقتل شخص على الأقل.
وأصدر مركز توقعات الأحوال الجوية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة حتى يوم الجمعة. وتعتبر هذه العاصفة "إعصار القنبلة"، وهو مصطلح يستخدم عندما تشتد قوة الإعصار بسرعة.
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وسقطت الأشجار على المنازل وملأت الشوارع عبر شمال غرب واشنطن. وفي لينوود بواشنطن، توفيت امرأة مساء الثلاثاء عندما سقطت شجرة كبيرة على مخيم للمشردين، بحسب ما قالته إدارة الإطفاء في ساوث كاونتي عبر منصة أكس.
وقالت إدارة الإطفاء في بيلفو الواقعة على مسافة 16 كيلومترا إلى شرق سياتل عبر منصة أكس: "تتساقط الأشجار في كل أنحاء المدينة وتسقط على المنازل".
وجرى الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء عن 450 ألف منزل على الأقل في وقت متأخر من الثلاثاء، على موقع "باورأوتدج دوت يو إس".
ومن غير الواضح ما إذا كانت الأرقام دقيقة. كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 15 ألف شخص في أوريجون ونحو 19 ألف في كاليفورنيا.
(سكاي نيوز)
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