Advertisement

عربي-دولي

معلومات تشكف.. هكذا يتفرد نتنياهو بالقرارات

Lebanon 24
20-11-2024 | 06:42
A-
A+
Doc-P-1281113-638677072261043746.png
Doc-P-1281113-638677072261043746.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه منذ انهيار حكومة وحدة الحرب الإسرائيلية احتكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة الحرب والقرارات المتخذة بشأنها لا سيما تلك المتعلقة بصفقة تبادل مع حماس.
Advertisement

وتوضح الصحيفة أنه وفق المعلومات والوثائق التي تلقتها المحكمة العليا الإسرائيلية من الدولة ومسؤولين سياسيين وأمنيين فان نتنياهو لا يشرك المجلس الوزاري المصغر بمعلومات وباتخاذ قرارات من بينها تلك المتعلقة بمفاوضات صفقة التبادل. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:11 | 2024-11-20
08:00 | 2024-11-20
07:57 | 2024-11-20
07:49 | 2024-11-20
07:39 | 2024-11-20
07:35 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24