معلومات تشكف.. هكذا يتفرد نتنياهو بالقرارات

Advertisement

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه منذ انهيار حكومة وحدة الحرب الإسرائيلية احتكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة الحرب والقرارات المتخذة بشأنها لا سيما تلك المتعلقة بصفقة تبادل مع حماس.وتوضح الصحيفة أنه وفق المعلومات والوثائق التي تلقتها المحكمة العليا الإسرائيلية من الدولة ومسؤولين سياسيين وأمنيين فان نتنياهو لا يشرك المجلس الوزاري المصغر بمعلومات وباتخاذ قرارات من بينها تلك المتعلقة بمفاوضات صفقة التبادل. (سكاي نيوز)