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عربي-دولي

روسيا تصعّد عسكريا ضدّ أوكرانيا.. سيطرت على 3 بلدات جديدة

Lebanon 24
20-11-2024 | 06:58
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" حررت بلدة إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، لتصبح ثالث منطقة سكنية يتم تحريرها خلال الأيام الثلاثة الماضية. وجاء هذا التقدم بالتزامن مع صد 12 هجوماً مضاداً للجيش الأوكراني في المنطقة، مما أدى إلى تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بلغت 390 جندياً، وفقاً لما أوردته الوزارة في تقريرها اليومي.
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على محور خاركوف، أعلنت الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "الشمال" نفذت عمليات نوعية أدت إلى مقتل 105 جنود أوكرانيين. في الوقت ذاته، واصلت مجموعة قوات "الغرب" تحسين مواقعها التكتيكية وضربت قوات ومعدات أوكرانية على محاور خاركوف ودونيتسك ولوغانسك، ما أسفر عن خسائر بلغت 420 جندياً أوكرانياً. أما في عمق دفاعات العدو بمحور دونيتسك، فقد أحرزت مجموعة قوات "الجنوب" تقدماً مهماً، مكبدة القوات الأوكرانية نحو 500 قتيل.

وفي مناطق أخرى من دونيتسك، حققت مجموعة قوات "الشرق" تقدماً ملحوظاً على طول خط المواجهة، حيث أسفرت العمليات عن مقتل 115 عسكرياً أوكرانياً. وفي زابوروجيه وخيرسون، استهدفت مجموعة قوات "دنيبر" تجمعات معادية للقوات الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل نحو 80 جندياً إضافياً.

إلى جانب العمليات الميدانية، استهدفت القوات الروسية مرافق حيوية، بما في ذلك البنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. كما تم تدمير مستودعات للطائرات المسيرة وتجمعات للقوات والمعدات العسكرية في 139 موقعاً.

وفي سياق الدفاع الجوي، تمكنت روسيا من إسقاط 4 قنابل موجهة فرنسية الصنع من نوع Hammer، وصاروخ أمريكي من طراز HIMARS. كما دمرت 141 طائرة بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية. (روسيا اليوم)
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