سُجن لتهريبه أسلحة للضفة الغربية.. من هو الأردني عماد العدوان؟

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أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد مصدر قضائي.وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فار من وجه العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها"، مضيفا: "أدين هؤلاء جميعا بتهمة تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه في أيار 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 نيسان 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.ويبلغ عماد العدوان 36 عاما وكان أحد أصغر النواب سنا.وحينها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي)، وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية.ولم تحدد حينها وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها. (سكاي نيوز)