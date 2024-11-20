بعد "وجبة ماكدونالدز".. احذروا الجزر العضوي: ينشر جرثومة مميتة في أميركا وهذه أعراضها!

أدى تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) وهي (نمط مصلي مُمْرِض من الإشريكية القولونية)، في الجزر العضوي، إلى سحب الكثير من العلامات التجارية لمنتجاتهم من الجزر المعبأ، من متاجر مختلفة على مستوى الولايات المتحدة.

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ويعود سحب المنتجات إلى تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية O121، والتي أسفرت عن إصابة 39 شخصا في 18 ولاية، ودخول 15 حالة للمستشفى، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في كاليفورنيا، حتى الآن.



وتشمل الولايات التي أصيب فيها الناس بالمرض حتى الآن أركنساس وكاليفورنيا وكولورادو وماساتشوستس وميشيغان ومينيسوتا ومونتانا وكارولينا الشمالية ونيوجيرسي ونيويورك وأوهايو وأوريغون وبنسلفانيا وكارولينا الجنوبية وتكساس وفيرمونت وواشنطن ووايومنغ.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية يوم السبت الماضي، أن شركة Grimmway Farms، التي يقع مقرها الرئيسي في بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا، قد سحبت بعض العلامات التجارية من الجزر العضوي الكامل والجزر العضوي الصغير، مؤكدة أن هذا الجزر لن يكون متاحا بعد الآن في متاجر البقالة ولكنه قد يظل موجودة في ثلاجات المستهلكين.



وتم ربط هذا الجزر العضوي بتفشي البكتيريا الإشريكية القولونية، وهي عدوى بكتيرية يمكن أن تكون شديدة أو حتى مميتة للأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.



وقالت مراكز السيطرة على الأمراض إن العدد الإجمالي للمتضررين من هذا التفشي من المرجح أن يكون أعلى. وذلك لأن العدوى تستغرق عدة أيام لتظهر، ويستغرق الأمر أسابيع حتى يؤكد المسؤولون أن الحالة مرتبطة بهذا المرض. وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تظل حالات العدوى الأخف غير مُبلغ عنها.



ويُعرف نوع البكتيريا المرتبطة بحالة التفشي باسم E. coli O121: H19. وتطلق هذه الكائنات الدقيقة سما يمكن أن يتلف بطانة الأمعاء، ما يسبب الإسهال الدموي. وتشمل الأعراض الأخرى تقلصات المعدة والحمى والغثيان والتقيؤ.



وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي العدوى إلى متلازمة انحلال الدم اليوريمية (HUS)، حيث تتلف خلايا الدم والكلى، ما قد يؤدي إلى الفشل الكلوي والوفاة.



وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض إلى أنه لم يصب أحد في الانتشار المستمر للعدوى بمتلازمة انحلال الدم اليوريمية. ولكن كما يتضح من حالة الوفاة في كاليفورنيا، يمكن أن تكون الإشريكية القولونية مميتة حتى لو لم يصب المريض بهذه المتلازمة.





وتعمل إدارة الغذاء والدواء تعمل مع شركة Grimmway Farms لتحديد مصدر التلوث، وما إذا كانت المنتجات الإضافية متأثرة، وما هي المتاجر التي تلقت الجزر الذي تم سحبه".



وفي الوقت نفسه، ينصح مسؤولو الصحة المستهلكين، بعد التخلص من المنتجات المعنية، بغسل أي أسطح ربما لامست الجزر الذي تم سحبه، باستخدام الماء الساخن والصابون أو غسالة الأطباق.



كما يوصي المسؤولون بضرورة الاتصال بمراكز الرعاية الصحية أو التوجه إلى المستشفى في حال ظهرت أي أعراض شديدة لعدوى الإشريكية القولونية، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو التقيؤ أو الإسهال الدموي. (روسيا اليوم)