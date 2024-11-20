مصر تستعد لنقل سفارة فلسطين

أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية في مصر خالد عباس، خلال استقباله السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، أنه سيتم نقل سفارة فلسطين للعاصمة الجديدة.

Advertisement

وقالت شركة العاصمة الإدارية في بيان لها: "تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية الشركة لفتح آفاق التعاون الدولي المشترك، بالأخص مع الدول العربية، في مجال التنمية العمرانية".



وتم بحث تفاصيل إنشاء مبنى السفارة الفلسطينية الجديد بالحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية الجديدة.



وحسب بيان شركة العاصمة الإدارية، تعتبر دولة فلسطين من أوائل الدول التي اشترت قطعة أرض بالحي الدبلوماسي لبناء مقر السفارة الفلسطينية الجديد، وذلك في ظل التيسيرات التي حصل عليها الجانب الفلسطيني، والرغبة المتبادلة لأن تصبح فلسطين أول دولة تنقل مقر سفارتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة. (روسيا اليوم)