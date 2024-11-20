Advertisement

عربي-دولي

البحرين تجدد مطالبتها بتمثيل عربي دائم في مجلس الأمن

Lebanon 24
20-11-2024 | 09:29
A-
A+
Doc-P-1281197-638677170881407362.png
Doc-P-1281197-638677170881407362.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جدد جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، دعوته لتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في مجلس الأمن الدولي في حال توسيع عضويته في المستقبل. وأكد الرويعي، خلال اجتماع المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح المجلس، موقف المجموعة العربية الثابت بشأن إصلاح مجلس الأمن وتوسيع عضويته لضمان تمثيل عادل لجميع المجموعات الجغرافية والإقليمية.
Advertisement

وأوضح الرويعي أن الهدف من الإصلاح هو رفع الظلم الواقع على الدول النامية، خاصة الدول العربية والأفريقية التي لا تتمتع بتمثيل في فئة المقاعد الدائمة في المجلس. وطالب الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بتمثيل عربي دائم في حال توسيع المجلس مستقبلاً، مؤكدًا أن التمثيل العربي يجب أن يكون متناسبًا مع عدد الدول العربية والكثافة السكانية في المنطقة.

وأشار الرويعي إلى أن الأحداث الراهنة في المنطقة العربية، مثل العدوان الإسرائيلي على غزة وتوسع الاعتداءات إلى لبنان وسوريا، تؤكد ضرورة إصلاح مجلس الأمن لضمان التمثيل العربي، لافتًا إلى أن القرارات التي يتخذها المجلس تؤثر بشكل مباشر على أمن وسلام المنطقة العربية.

كما شدد الرويعي على أهمية التمثيل العابر للأقاليم، حيث دعا إلى الاعتراف بخصوصية المجموعة العربية كمجموعة إقليمية مستقلة في مجلس الأمن، دون أن تكون محسوبة ضمن المجموعات الأفريقية أو الآسيوية، وذلك نظرًا للخصوصيات الفريدة التي تتمتع بها المنطقة العربية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2024-11-20
12:59 | 2024-11-20
12:24 | 2024-11-20
12:08 | 2024-11-20
12:00 | 2024-11-20
11:33 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24