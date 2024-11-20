البحرين تجدد مطالبتها بتمثيل عربي دائم في مجلس الأمن

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جدد جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، دعوته لتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في مجلس الأمن الدولي في حال توسيع عضويته في المستقبل. وأكد الرويعي، خلال اجتماع المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح المجلس، موقف المجموعة العربية الثابت بشأن إصلاح مجلس الأمن وتوسيع عضويته لضمان تمثيل عادل لجميع المجموعات الجغرافية والإقليمية.وأوضح الرويعي أن الهدف من الإصلاح هو رفع الظلم الواقع على الدول النامية، خاصة الدول العربية والأفريقية التي لا تتمتع بتمثيل في فئة المقاعد الدائمة في المجلس. وطالب الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بتمثيل عربي دائم في حال توسيع المجلس مستقبلاً، مؤكدًا أن التمثيل العربي يجب أن يكون متناسبًا مع عدد الدول العربية والكثافة السكانية في المنطقة.وأشار الرويعي إلى أن الأحداث الراهنة في المنطقة العربية، مثل العدوان الإسرائيلي على غزة وتوسع الاعتداءات إلى لبنان وسوريا، تؤكد ضرورة إصلاح مجلس الأمن لضمان التمثيل العربي، لافتًا إلى أن القرارات التي يتخذها المجلس تؤثر بشكل مباشر على أمن وسلام المنطقة العربية.كما شدد الرويعي على أهمية التمثيل العابر للأقاليم، حيث دعا إلى الاعتراف بخصوصية المجموعة العربية كمجموعة إقليمية مستقلة في مجلس الأمن، دون أن تكون محسوبة ضمن المجموعات الأفريقية أو الآسيوية، وذلك نظرًا للخصوصيات الفريدة التي تتمتع بها المنطقة العربية. (الوكالة الوطنية للإعلام)