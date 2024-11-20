أوستن: بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الألغام الأرضية لقتال روسيا

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وأشار إلى أنّ" التحول في السياسة يأتي في أعقاب تغيير التكتيكات من قبل الروس"، مضيفاً أن "القوات البرية الروسية تقود الحركة في ساحة المعركة، بدلا من القوات الأكثر حماية في الناقلات المدرعة، بالتالي فإن أوكرانيا "تحتاج إلى أشياء يمكن أن تساعد في إبطاء هذا الجهد من جانب الروس".وتابع أن "الألغام الأرضية التي نتطلع إلى توفيرها لهم، ستكون ألغاما أرضية، غير دائمة، كما تعلمون، يمكننا أن نتحكم في موعد تنشيطها ذاتيا وتفجيرها ذاتيا وهذا يجعلها كما تعلمون، أكثر أمنا بكثير في نهاية المطاف عن الأشياء التي يصنعونها بأنفسهم". (سكاي نيوز)